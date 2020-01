Capital deve estar entre as 10 com maior valorização do m²

Nos próximos três anos, o crescimento do mercado imobiliário e a valorização do metro quadrado em Fortaleza devem colocar a Capital entre as dez de maior expansão do País no setor. A afirmação é do presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará (Creci-CE), Tibério Benevides.

Fundamentando sua opinião na confiança de uma retomada do setor, ele aponta que a redução no preço do metro quadrado para venda atribuída ao Município - em diferentes indicadores de mercado - pode sinalizar casos específicos, e não a realidade do mercado imobiliário local.

"Esta queda é normal, pois esses imóveis podem se tratar de apartamentos avulsos, sejam usados ou de terceiros. Geralmente, trata-se de imóveis que têm entre 20 e 25 anos de uso, possuem a taxa de condomínio caro e isso acaba baixando o preço dos imóveis. Hoje, a tendência é condomínio barato, pois é uma única prestação para a vida toda, não tem como reduzir ao longo dos anos, muito menos extinguir", argumenta o presidente do Creci-CE.

Benevides ainda aponta bairros como Guararapes e Luciano Cavalcante como os de provável valorização nos próximos anos devido à infraestrutura da qual são dotados.

"Dentro de três anos, Fortaleza vai estar entre as dez capitais com maior valorização no mercado imobiliário e preço do metro quadrado", reforça.

Hora de comprar

Dada a aposta de aumento do metro quadrado, o presidente do Creci-CE ainda indica o momento atual como o de melhores condições para se comprar um imóvel em Fortaleza.

Segundo o Conselho, o estoque na Capital não inibiu a queda dos preços. "Os descontos estão praticamente acabando, e os bancos estão financiando com uma taxa nunca vista no Brasil", ressalta. Para os próximos lançamentos, são esperados preços mais altos, principalmente pelo perfil indicado até agora (apartamentos de 25m² a 180m², e 300m²), que volta a ter demanda do público cearense.