Caminhoneiros e empresários discordam de reajuste de tabela

A adoção de novos critérios para o cálculo do piso mínimo do frete rodoviário pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) ainda não contempla o custo básico operacional da categoria, na análise do presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim. No entanto, para Heitor Studart, presidente do Conselho de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e da Câmara Setorial de Logística (CSLog), o reajuste entre 11% e 15% já deverá contemplar.

“É um avanço porque engloba outros itens que são do nosso direito, mas ainda é paliativo e não cobre os gastos mínimos do transporte”, pondera Landim. A Abrava calcula que, para contemplar itens como desgaste de pneu, diária e alta do diesel, o reajuste deveria ser da ordem de 15% a 18%, acima do estabelecido pela ANTT de 11% a 15%, de acordo com o tipo de operação.

O representante da Fiec, contudo, discordou do posicionamento. “Eu acho que já está demais esse reajuste. O mercado é quem regula. A posição industrial é que não haja tabelamento, mas que seja uma livre iniciativa de negociação comercial como são os outros setores”, diz Studart.

Regras

As novas regras estabelecidas pela ANTT incluem a obrigação do pagamento do chamado frete retorno para os caminhoneiros, a cobrança do valor das diárias, despesas como parada e alimentação, e um novo tipo de carga, a pressurizada. A resolução entra em vigor na segunda-feira (20). Os reajustes semestrais contemplarão altas de combustível e correção monetária de custos. “A economia está reaquecendo, isso é uma garantia para o frete, apesar de haver uma negociação direta com o setor empresarial. Em fevereiro, o STF vai julgar a constitucionalidade da tabela”, diz Studart.