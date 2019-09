Ativar o sentimento do colaborador é estratégia para sucesso

Trabalhar a liderança e a paixão dentro das empresas é um dos importantes passos para a expansão do negócio e foi temática esmiuçada pelo empresário Leandro Moreira, autor do livro "Seja um líder de heróis", empresário e palestrante, ontem (25), em evento realizado em Fortaleza.

Ele avalia que tudo deve começar pela "liderança de si mesmo" e acredita que, quando esse passo é alcançado, o caminho se abre para que outras pessoas possam se sentir inspiradas.

"O primeiro ponto quando a gente fala de liderança é: a pessoa mais difícil de liderar somos nós mesmos. Como vamos inspirar alguém sem ter uma vida que consiga inspirar a empresa? Os funcionários buscam um líder", detalha Leandro Moreira. O escritor e empresário detalha também que o líder deve "mostrar ao colaborador o que ele não consegue ver".

"No dia a dia, durante visitas às empresas, é muito comum a gente ser atendido por pessoas que entram como simples tarefeiros, executores", explica Leandro Moreira, reforçando que a virada está em lidar com a paixão que há no colaborador e que deve ser despertada.

"Eu, como líder, preciso transformar o coração dele (do colaborador) em um coração apaixonado. No workshop, eu falo de dez sentimentos que fazem com que o time saia da condição de funcionários tarefeiros para apaixonados", diz Leandro Moreira. Dessa forma, o palestrante avalia que o crescimento da produtividade de quem faz a empresa e a expansão dos negócios são ainda mais rapidamente percebidas.

Dono do grupo Zion, escola voltada para o desenvolvimento de habilidades em computação gráfica, design gráfico, e-sports e outras áreas afins, o empresário Leandro Moreira vê na capital cearense não só um ambiente fértil para o treinamento de líderes apaixonados pelo que fazem, mas também para ampliar e desenvolver o próprio negócio.

No radar

De acordo com ele, Fortaleza está no radar do grupo Zion Escola de Entretenimento para a instalação de novas unidades. Provavelmente, já no ano que vem, a empresa deve chegar à Capital com duas unidades. "Eu gosto tanto de Fortaleza, que nós (Zion) estamos estudando abrir na Capital. Ainda não temos muitas definições sobre a data e sobre o local, mas é muito provável que seja algo para o próximo ano", revela o empresário Leonardo Moreira.

Ele reforça que o trabalho de líderes que possam aguçar em suas equipes a paixão pelas atividades exercidas é algo amplamente desenvolvido dentro de sua escola de entretenimento. "Na Zion, o que eu faço é trabalhar a liderança diretamente com os funcionários. Assim, o sucesso é crescente. A melhor coisa é ter esse ciclo de sucesso, porque todo mundo ganha", arremata o palestrante.