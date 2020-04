Até 30% dos eventos no Ceará em 2020 ainda podem ser cancelados

A pandemia do novo coronavírus segue impactando a economia cearense. E os efeitos poderão ser registrados durante todo o anos em alguns setores. Até o fim de 2020, de 20% a 30% dos eventos agendados para acontecerem no Ceará deverão ser cancelados ou adiados para 2021 ou 2022. A projeção é da presidente da Associação Brasileira de Empresas e Eventos (Abeoc), Enid Câmara. Ela projeta que a crise deverá gerar um impacto de pelo menos R$ 188 milhões no setor de eventos e turismo.

Segundo um levantamento da Abeoc, que levou em conta a participação dos empresários do setor, o Estado ainda conta com cerca de 100 eventos programados para o segundo semestre. Esse número, contudo, poderá ser reduzido caso a retomada da economia demore muito. A previsão do setor, em conversas com representantes do Governo do Estado e entidades do ramo de nível nacional, são de que o setor volte aos trabalhos, de forma gradual, entre os meses de julho e setembro.

Mas até lá, Enid teme que outras empresas decidam rever os calendários de operação e decidam cancelar ou adiar os eventos, considerando as dificuldades financeiras de viabilizar as feiras, congressos, aniversários, casamentos ou festas em geral.

"Se só retomarmos os eventos em agosto ou julho, muitos deles não deverão acontecer. E esse quadro poderia se agravar. Percebemos que os clientes estão mais inseguros e estão adiando os eventos", disse Enid. "Quanto mais tarde for a retomada, maior a chance de não termos esses eventos. Esperamos que possamos voltar a trabalhar a partir de julho, porque precisamos de um tempo para nos planejar", completou.

Com o cronograma mais apertado para o planejamento e com as empresas enfrentado dificuldades durante a crise do novo coronavírus, a presidente da Abeoc afirma que o setor deverá deixar de gerar mais de 14 mil empregos neste período. O cálculo leva em consideração 3,6 mil vagas diretas e 10,8 mil indiretas.

Os dados são do levantamento realizado no mês de março pela Fortaleza Convention & Visitors Bureau - Visite Ceará, por meio dos dados dos Sindicatos das Empresas Organizadoras de Eventos e Afins do Estado do Ceará (Sindieventos-CE) e da Abeoc.

Otimismo

Ainda assim, Câmara disse que está otimista que a recuperação do setor virá no futuro, mesmo que a previsão de crescimento para o ano que vem tenha sido reduzido "consideravelmente". Antes da pandemia , o setor esperava um crescimento de 15% em 2021. A presidente da Abeoc disse, no entanto, que ainda não é possível mensurar a redução.

"Queremos ser otimistas e acreditamos muito nesse setor, mas não é fácil. Até porque hoje (ontem) comemoramos o Dia do Profissional de Eventos", afirmou Câmara.