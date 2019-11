Após liberação de recursos do MCMV, novos repasses são previstos

Além da verba extra de R$ 600 milhões, liberada na última sexta-feira (1º), o Ministério de Desenvolvimento Regional espera que até o fim deste ano o Governo Federal disponibilize novos repasses para a Pasta. O montante deverá ser utilizado para quitar débitos em atraso com empresas envolvidas em projetos do Minha Casa Minha Vida e em programas para garantir a segurança hídrica no Nordeste, como o Cinturão das Águas, no Ceará, e a transposição do fluxo do Rio São Francisco. A informação foi confirmada pelo ministro Gustavo Canuto durante evento de entrega de um empreendimento habitacional em Fortaleza, ontem pela manhã.

“Felizmente, na sexta (1º), houve uma ampliação do limite de pagamento do Ministério, de R$ 600 milhões, que vai possibilitar que a gente reduza os atrasos”, disse.

“Muitos pagamentos serão feitos. Será destinado para pagar esses empreendedores, quem confiou no Governo, quem está com dívidas atrasadas, com as obras querendo parar. Não parem. A gente está conseguindo recursos. No final do ano, a perspectiva é que a gente consiga mais recursos e honrar (os pagamentos). O pior já passou”, completou o ministro.

Questionado sobre as porcentagens de destinação para cada projeto, Gustavo Canuto se esquivou. Ele afirmou que o Ministério está trabalhando para analisar todos os dados referentes às obras paralisadas antes de definir as prioridades do Governo Federal. Contudo, Canuto garantiu que os projetos relacionados à segurança hídrica do Nordeste e à habitação serão observados como mais importantes.

Prioridades

“O Cinturão das Águas no Ceará é essencial, principalmente os primeiros 53 quilômetros. A água do eixo norte já está indo para Negreiros (PE) e, no final do primeiro trimestre de 2020, já vai estar vindo para cá. Tem de estar tudo pronto e o governador sabe disso. Ele inclusive cobrou, em um café da manhã que tivemos, esses recursos. Já passamos R$ 27 milhões, mas temos de passar mais”, disse.

A previsão é que o Ministério do Desenvolvimento Regional finalize o processo de análise das obras até a próxima terça-feira (5), segundo Canuto.

Articulação

O governador Camilo Santana, também presente no evento de entrega do empreendimento do Minha Casa Minha Vida, enalteceu a boa relação estabelecida com o Governo Federal. Mas corroborou com o discurso do ministro Canuto sobre as dificuldades enfrentadas pela União referentes ao desempenho da economia.

“A nossa relação com o Ministério do Desenvolvimento Regional e com o ministro Canuto é a melhor possível. Claro que a gente entende a situação pela qual o País está passando, mas estamos com a expectativa de retorno de crescimento e isso é importante para todos”, disse Camilo.