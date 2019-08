Após corte nos juros, dólar volta a subir e frustra expectativas

Após o corte dos juros brasileiros e norte-americanos, a expectativa do mercado para a queda do dólar não se concretizou. No último pregão, a moeda fechou em alta de 0,78%, a R$ 3,848 após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar a China com mais tarifas de importação. Ainda assim, as previsões a médio prazo é que o real consiga se valorizar e o dólar figure na casa do R$ 3,60.

Gilberto Barbosa, sócio da Arêa Leão Consultoria, explica que a frustração das expectativas se deveu à guerra comercial. “Isso aumentou o nível de incerteza. Mas o ambiente global é de juros decrescentes e isso pode ajudar o real a se valorizar um pouco”, explica. Ele estima que, nos próximos meses, o dólar deve cair para o patamar de R$ 3,60. “Isso nas perspectivas mais otimistas. Mas não devemos ver o dólar baixar muito mais que isso”.

Bovespa

Com incertezas no mercado internacional, o Ibovespa encerrou o dia estável, a 0,31%, na marca de 102.125,94 pontos. Para Barbosa, o resultado tende a melhorar nos próximos meses, tendo em vista que a queda da Selic reduz o rendimento da renda fixa.

“Os ativos de renda variável passam a ser mais atrativos, por darem a possibilidade de melhores rendimentos. A Bolsa é beneficiada com isso”, ressalta. Ele aponta, no entanto, que isso só deve acontecer em conjunto com uma série de outros fatores, como a aprovação das reformas da Previdência e tributária e a retomada do crescimento da economia.

Defasagem

O conselheiro do Conselho Federal de Economia (Cofecon), Lauro Chaves Neto, aponta que o resultado mais importante a partir da queda da Selic é o corte nos juros dos bancos, que torna o crédito mais acessível a empresas e consumidores. “Mas o que temos visto não é bem isso. Tivemos uma taxa básica que passou de 15% para 6% nos últimos anos e os bancos não acompanharam isso”, afirma.

Ele explica que isso acontece pelo alto risco de inadimplência. “Temos 65% das famílias endividadas e 13 milhões de desempregados no País. Ao emprestar dinheiro, as instituições assumem um risco. As empresas também têm apresentado altos índices de endividamentos por ainda não terem conseguido restabelecer o faturamento”.

Após Caixa e Banco do Brasil, Itaú Unibanco e Bradesco também divulgaram corte nos juros para pessoa física e jurídica. Para o conselheiro, a baixa concorrência entre os bancos também dificulta a melhora do cenário. “Temos quatro bancos com concentração de cerca de 70% a 80% do crédito brasileiro. Se conseguíssemos ter uma descentralização, os juros cairiam de forma mais fácil”, avalia Chaves.