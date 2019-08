AJE debate linha de financiamento do BNB para jovens empresários

Jovens empresários da Capital pretendem discutir a possibilidade de criação de uma linha de crédito do Banco do Nordeste (BNB) voltada ao financiamento de projetos para esse segmento. De acordo com Rafael Fujita, coordenador-geral da Associação dos Jovens Empresários (AJE) Fortataleza, a ideia é que o financiamento seja voltado, a priori, para a Capital, e depois ramificada para outros estados.

Essa é uma das pautas a serem discutidas hoje (28), na 90ª Assembleia Geral Ordinária da Confederação Nacional de Jovens Empresários (AGO Conaje), que será realizada em Fortaleza até sexta-feira (30). O tema da edição deste ano será "Do Ceará para o mundo". Segundo Fujita, durante o evento serão definidas as pautas que a delegação brasileira irá apresentar no G20 Jovem, na Arábia Saudita.

"A gente espera que passem pelo nosso evento de 100 a 120 jovens, de vários setores da economia, do comércio, da indústria e agricultura". A Assembleia do Conaje ocorre a cada três meses, em cidades diferentes, alternando as regiões brasileiras. Durante o encontro, jovens lideranças de todo o Brasil se reúnem para debater sobre os temas mais relevantes envolvendo o jovem empresariado brasileiro, além de deliberarem sobre ações, projetos e eventos futuros da Confederação.

G20 Jovem

Além da agenda para o G20 Jovem, o evento contará com uma feira na qual serão expostos produtos e serviços de empreendedores locais voltados para exportação. "Vamos debater o projeto 'Jovem Exportador', que foca em um ciclo de formação que vai até a abertura de mercado estrangeiro para viabilizar jovens que queiram exportar seus produtos e serviços", diz Fujita.

"A AJE Fortaleza tem papel histórico no desenvolvimento de novas lideranças no Estado e Brasil. Há 30 anos promovendo o empreendedorismo. E a AGO coloca, mais uma vez, Fortaleza como palco de decisões e ações acerca do futuro do nosso País".

O Conselho é o órgão máximo de deliberação da Conaje. Cada estado tem dois conselheiros que o representam por meio das entidades filiadas. Além de Fujita, o Ceará conta com a participação do empresário Yuri Torquato, coordenador-geral da Federação das Associações dos Jovens Empresários do Ceará (Fajece).

"Receber um evento desse porte em nosso Estado é importante porque a gente também está mostrando empresas cearenses, seus produtos, seus serviços, que podem ganhar escala nacional. É realmente uma grande alegria receber empresários de todos os cantos do País", diz Torquato.