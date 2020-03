Aeroporto: Tráfego cai mais de 4% em fevereiro na Capital

O tráfego de passageiros no Aeroporto Internacional de Fortaleza caiu 4,2% em fevereiro deste ano em relação a 2019, totalizando 540,4 mil viajantes. No acumulado de 2020, a empresa alemã, Fraport AG, registrou redução de 5,2% na comparação com igual período do ano passado, com mais de 1,24 milhão de passageiros em dois meses.

A paralisação do Boeing 737 Max e a saída da Avianca do mercado aéreo foram os principais motivos para a queda no número de passageiros. O engenheiro aeronáutico, Igor Pires, explica que, além destes dois fatores, houve ainda a retirada de voos pontuais de alta estação da Gol em fevereiro deste ano na comparação com 2019 e reduções de malha da Azul (suspensão das frequências para Teresina e São Luís).

"A gente já estava prevendo essas reduções em dezembro de 2019. Elas foram motivadas principalmente por causa do internacional. Em fevereiro, foram cerca de 16 mil assentos a menos da Gol para Miami e Orlando, com a paralisação do Max. E ao contrário do ano passado, a malha de alta temporada da Gol não foi até fevereiro", explica.

Ele ainda cita a saída da Avianca Brasil que impactou negativamente o movimento. "A Avianca tinha por volta de nove decolagens diárias de Fortaleza. A Azul recuperou alguns voos para Guarulhos". Segundo Pires, não foi o suficiente para haver incremento em 2020 na comparação com o ano passado.

Companhias

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em janeiro, a Gol teve redução de 11,7% no número de passageiros movimentados no Aeroporto de Fortaleza em janeiro, com 256 mil viajantes.

Já a Latam Brasil e Azul tiveram resultados positivos no primeiro mês do ano na comparação com igual mês do ano passado. A companhia teve aumento de 26,8%, com 293,1 mil passageiros e a Azul crescimento de 28,2%, com pouco mais de 109 mil passageiros em janeiro deste ano.