Aeroporto cheio de novidades

O Aeroporto de Fortaleza, com a administração da alemã Fraport, prometeu, em janeiro de 2019, entregar nove novas tecnologias até este ano. Já foram sete inauguradas (veja a lista completa aqui: https://glo.Bo/2tJbuAm). Faltam apenas duas: a substituição do controle de acesso para melhorar a segurança e a implantação de E-Gates para passaportes, como aconteceu, por exemplo, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ambas estão em andamento. Para mim, uma pequena alteração que foi muito benéfica chama-se Wi-Fi. A qualidade do serviço é bem superior à outrora entregue. Também melhor do que temos em outros aeroportos nacionais que já circulei.

A mais

Uma novidade tecnológica que poderia ser implantada é um raio-x das malas na hora em que as mesmas são entregues para a companhia aérea (com disponibilização para o passageiro do vídeo gravado). Isso daria uma segurança a mais para que ninguém tivesse a ideia de violar as bagagens e incluir, digamos, pacotinhos suspeitos dentro delas. Acho que só falta isso, e não só apenas no Aeroporto de Fortaleza, para nos dar mais tranquilidade.

Facebook

Por falar em segurança, a rede social Facebook parece que quer entrar de vez na briga contra a manipulação de notícias e fatos, seja de que forma for. A mais recente atuação da empresa de Mark Zuckeberg é contra as deepfakes, sejam elas simples e feitas em editores de fotos/vídeos básicos ou aquelas que usam de alta tecnologia como deep learning (conhecido como aprendizado profundo) e Inteligência Artificial.

Fora

Segundo comunicado enviado para a imprensa na semana que passou, o Facebook pretende excluir o quanto antes os vídeos produzidos e inseridos em sua rede social. O objetivo é eliminar a chance que tais produtos possam denegrir a imagem e a carreira de alguém e que consigam interferir nos rumos de uma eleição, por exemplo. A ideia é boa, fundamental, mas chega tarde para muitos casos.

Descarte correto

Quem não tem ideia do que fazer com celulares, carregadores e baterias velhos, quebrados ou que estão sem uso, podem depositá-los nas urnas de coleta existente em todas as lojas Vivo. Desde 2006, a operadora oferece aos clientes e não clientes urnas em todas as suas lojas para a coleta e destinação desses materiais que estão sem uso.

Destino

Após recolhidos, os equipamentos são encaminhados para empresa especializada, responsável pela reciclagem e destinação adequada de seus componentes, em total conformidade com as normas ambientais. O programa de reciclagem da Vivo, o "Recicle com a Vivo", chegou à marca de 110 toneladas e mais de 1,1 milhão de aparelhos reciclados em todo o País. A empresa investiu recentemente R$ 1 milhão na renovação de 100% das urnas de coleta e está trabalhando em ações de reforço para aumentar a adesão dos clientes ao programa e garantir o destino adequado dos resíduos.