Abastecimento de bens essenciais é garantido no Estado

O abastecimento de produtos essenciais não será comprometido no Ceará mesmo se o nível de isolamento social se mantiver, garante o diretor da Câmara Setorial de Logística do Estado (CS Logística), Marcelo Maranhão. "Para esses gêneros de primeira necessidade, as empresas têm uma frota que está abastecendo normalmente os supermercados, as farmácias e os postos de combustíveis", explica.

Apesar da garantia do abastecimento de produtos essenciais no Estado, o setor ainda enfrenta dificuldades para alcançar alguns municípios. "Muitos pontos de alimentação das estradas estão fechados. Para alguns (restaurantes e lanchonetes), a movimentação é pequena e eles não conseguem abrir com o fluxo reduzido. Mas esse problema é pontual, não ameaça o abastecimento", reitera.

Descarregamento

Outro problema que alguns caminhões têm enfrentado é a dificuldade de descarregar a mercadoria. "Eles estão chegando aos municípios, mas alguns não conseguem descarregar, por que, normalmente, trazem mais de um produto e os armazéns estão lotados, por isso eles precisam esperar", diz Maranhão.

Isso acontece, ele explica, em reflexo ao fechamento do comércio no Estado. Como os estabelecimentos que realizam atividades não essenciais não conseguem vender a mercadoria, os estoques têm ficado encalhados e, consequentemente, lotam os espaços de armazéns. Por não conseguirem descarregar a mercadoria, podem faltar caminhões nas próximas semanas.

Distribuição

Diante da pandemia do novo coronavírus, o setor logístico apresentou ao Governo do Estado uma lista de pleitos, entre os quais a criação da "Linha Verde de Logística e Distribuição", que foi uma das reivindicações atendidas. A linha busca facilitar a abertura de comércio e serviços essenciais para o setor de transporte de cargas voltado ao abastecimento da população.