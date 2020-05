749 oportunidades de trabalho estão disponíveis no Ceará, nesta quinta-feira (21)

Através do Sine/IDT, 749 vagas de trabalho formal estão disponíveis no Ceará, nesta quinta-feira (21). As oportunidades são para ampla concorrência e Pessoas com Deficiência (PcDs).

Em Fortaleza, as principais oportunidades são para técnico de enfermagem (180); enfermeiro (72); fisioterapeuta (32) e auxiliar de linha de produção (32). Para PcDs, há 11 vagas para vendedor porta a porta, 3 para auxiliar de limpeza e 3 para operador de telemarketing.

No município de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), auxiliar de linha de produção (80); técnico de enfermagem (25) e motorista carreteiro (10), são os postos de trabalho com mais oportunidades. Para pessoas com deficiência (PcDs), há quatro vagas disponíveis: 3 para auxiliar de expedição e 1 para operador de processos químicos e petroquímicos.

Ainda na RMF, no Pecém, as principais oportunidades são para: caldeiro instalador (3), eletricista (2), mecânico (2) e técnico em instrumentação. Não há vagas para PcDs.

Na Região do Cariri, em Juazeiro do Norte, os postos de trabalho totalizam 13. Destes, 8 são para eletricista de iluminação pública, 3 para representante técnico de vendas e uma para cada das seguintes ocupações: mecânico de manutenção de caminhão a diesel e técnico em manutenção de equipamentos de informática.

As unidades do Sine seguem fechadas como medida preventiva à Covid-19. As inscrições podem ser feitas através do site onde também é possível conferir a lista completa de vagas, ou do aplicativo Sine Fácil.