'200 mil jovens no NE aguardam oportunidade de trabalho'

Proposta do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para manutenção da empregabilidade de jovens no pós-pandemia do novo coronavírus prevê a geração de 400 mil vagas para jovens aprendizes no Brasil. O Nordeste deve ser uma das regiões mais beneficiadas, caso a avaliação do texto, entregue no Palácio do Planalto e no Ministério da Economia na forma de minuta de Medida Provisória, evolua. Na Região, cerca de 200 mil jovens aguardam uma oportunidade, de acordo com Humberto Casagrande, CEO do CIEE.

Antes da pandemia, conforme o CIEE, foram atendidos pela instituição 21 mil aprendizes na Região Nordeste e 34 mil estudantes para vagas de estágio. "Fortaleza é a nossa maior praça no Nordeste", pontua. "Eu acredito que o Nordeste será um dos grandes beneficiários dessa medida, porque é onde nós temos muitos jovens precisando. São pouco mais de 200 mil jovens aguardando uma vaga".

Humberto Casagrande pontua que o destaque na geração de vagas de aprendizes no Ceará e na Região Nordeste fica com as grandes companhias. A proposta que prevê a geração de 400 mil vagas para esses jovens tem como foco pequenas e médias empresas. De acordo com ele, ainda é cedo, entretanto, para estimar quantas oportunidades devem ser alocadas na Região Nordeste. "Vai depender muito do interesse das próprias empresas também".

"O governo está disposto a gastar R$ 1,2 trilhão no combate ao coronavírus. Nós estamos dizendo que 0,5% desse valor pode ser destinado ao jovem", detalha Casagrande. Ele explica que cada aprendiz custa, por dois anos, 30 mil reais para as empresas. "Estamos propondo incentivar a contratação de 400 mil aprendizes a R$ 30 mil, cada. O governo pagaria metade do salário", frisa ele.

Os empregos seriam destinados aos jovens em situação de vulnerabilidade e a possibilidade seria para empresas até médio porte, já que as grandes são as que mais cumprem a cota da Lei do Aprendiz.