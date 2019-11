13º Salário: aproveitar promoções da Black Friday ou pagar dívidas?

Quem estava considerando aproveitar a Black Friday 2019 para adquirir algum produto ou serviço deve ter um incentivo a mais para ir às compras. A data limite para o pagamento da primeira parcela do 13º Salário é apenas um dia depois do dia "D" de descontos que deve movimentar, sobretudo, o varejo brasileiro. Especialistas avaliam que a oportunidade é interessante, mas alertam consumidores inadimplentes, já que, com a Selic em baixa, o momento é interessante para a renegociação de dívidas.

Economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), Ricardo Coimbra explica que cada consumidor deve avaliar a própria situação com responsabilidade. "Se é alguém que possui algum tipo de endividamento, talvez seja o momento para aproveitar o recurso e renegociar juros e regularizar as contas", detalha. "Os juros estão caindo. Às vezes, a pessoa tem um contrato de financiamento mais longo e, diante disso, vale a pena renegociar com a própria instituição ou tentar uma portabilidade de dívida", diz.

Para quem não possui dívidas ou está com o orçamento sob controle, o momento é de apostar em aplicações financeiras, criando ou ainda "engordando" uma reserva de emergência. Como uma outra alternativa, aí sim surge a possibilidade aproveitar as ofertas de Black Friday. "Pode ser uma oportunidade de antecipar os presentes de Natal", pontua Coimbra, frisando ser fundamental fazer quanto antes um levantamento dos preços do produto ou serviço desejado e verificar se na sexta o desconto estará, de fato, valendo a pena.

Além disso, é importante pesquisar entre estabelecimentos diferentes, ambientes físico e virtual, de acordo com a educadora financeira Cíntia Senna. "Quem fez a lição de casa e pode usar o 13º nessa aquisição deve ter começado já a pesquisar o valor para saber se durante a Black Friday vai ser oferecido o desconto esperado. O consumidor também deve considerar se ele vai usar o valor todo com a aquisição ou só uma parte", diz.

Isso porque, conforme detalha a educadora financeira, o consumidor deve lembrar que, no início do ano, as despesas costumam aumentar. "É importante olhar para esse recurso como estratégia para começar a criar essa reserva financeira e pensar não só no agora, mas no início do ano que vem, em despesas como material escolar, impostos, matrícula. O 13º pode ajudar nessas contas", diz Cíntia.

Comprometimento

Ela lembra que, se o consumidor está conseguindo arcar com as dívidas, mas tem um comprometimento da renda muito alto, talvez gastar o 13º não seja uma boa ideia.

"Se o consumidor está no perfil de endividado, não necessariamente inadimplente - que é quando não se paga a dívida no vencimento -, vale fazer uma compra para aumentar o meu comprometimento mensal? Antes de sair consumindo, ele deve verificar qual parcela da sua renda está comprometida".

A educadora financeira explica ainda que o consumidor com contas em atraso deve comparar o tamanho da dívida como valor do 13º. "Verificar se esse recurso vai ser suficiente para fazer frente a essas dívidas, para que o consumidor não simplesmente negocie e não consiga pagar por não caber no orçamento. Dá até para aproveitar as campanhas de 'Limpa Nome' que estão sendo realizadas", avalia Cíntia Senna.

De acordo com estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o pagamento do 13º Salário vai injetar R$ 5,2 bilhões na economia do Ceará. No Brasil, serão R$ 214,6 bilhões, sendo R$ 144,7 bilhões correspondentes ao 13º de assalariados do setor público e setor privado.