Tiroteio em escola secundária dos Estados Unidos deixa dois mortos

Um antigo problema social dos EUA voltou a assustar o mundo, ontem, reacendendo a discussão sobre o controle de armas pela população civil no país. Um ataque a tiros em um colégio na Califórnia deixou pelo menos dois mortos.

Um menino de 14 anos morreu pelos ferimentos causados por um jovem que atirou no pátio da escola secundária Saugus, no norte de Los Angeles. Outra vítima do tiroteio, uma adolescente de 16 anos, faleceu no hospital também por causa dos ferimentos. Três outros alunos ficaram machucados (duas garotas, uma de 15 e outra de 14, além de um garoto de 14 anos).

Seis pessoas, incluindo o atirador que tentou se suicidar, foram levadas ao hospital após a tragédia na escola secundária de Santa Clarita, a aproximadamente 60 Km de Los Angeles.

O porta-voz da Polícia Bob Boese afirmou que ao menos uma arma usada na ação foi recuperada. Era uma pistola semiautomática de calibre .45. Um jovem asiático usando roupas escuras foi descrito como o suspeito.

Ele teria 16 anos e foi localizado após buscas nos arredores do colégio. Alex Villanueva, xerife do condado onde o tiroteio ocorreu, disse que o suspeito era aluno da escola.

A motivação do crime também não está esclarecida.

Escolta

O colégio Saugus High School e outros da região foram fechados por medida de segurança. Imagem aérea mostrou estudantes com as mãos levantadas sendo escoltados por policiais do prédio e levados para uma igreja próxima, enquanto outros estavam do lado de fora do perímetro, usando seus telefones celulares.

Denzel Abesamis, um aluno da secundária, disse que estava chegando ao campus quando viu seus colegas fugindo do local. Ele conseguiu falar com um amigo que estava escondido em uma sala com outros cinco estudantes.

"Sempre me preocupei que algo assim ocorresse", afirmou, garantindo que a escola foi fechada devido a uma ameaça alguns anos antes.

"A Saugus enfatizou a importância de ser sempre cauteloso diante de qualquer coisa que possa acontecer como um atirador ativo".

Pelo menos três ambulâncias se encontravam no campus da escola, em frente a uma zona residencial, junto com dezenas de patrulhas.

Eleição

Nos últimos anos, os Estados Unidos foram palco de diversos tiroteios em instituições educacionais que abalaram a opinião pública e reavivaram o debate sobre posse de armas de fogo no país, um tema que deve ser um dos destaques da campanha eleitoral de 2020, já que o presidente republicano Donald Trump não cede ao lobby da indústria armamentista e não expressa disposição de proibir o comércio de armas.

A única proposta de Trump fez para o problema dos tiroteios em escolas foi sugerir que professores trabalhem armados. Um porta-voz da Casa Branca disse que Trump, que se opõe aos controles, estava "monitorando" a situação.

Já a senadora da Califórnia Kamala Harris, candidata democrata para as eleições presidenciais de 2020, disse que estava "arrasada e rezando por Santa Clarita". "Nossas crianças e comunidades estão sendo aterrorizadas. Não podemos aceitar isso", tuitou.

A tragédia ocorre quando o Senado debate um possível endurecimento da legislação sobre armas. "Como podemos olhar para o outro lado?" Como podemos nos recusar a ver que esse tiroteio, que está acontecendo agora, exige que ajamos?", disse o senador democrata Richard Blumenthal.

Cerca de 20 incidentes com armas de fogo em escolas deixaram oito mortos e 30 feridos nos EUA, só neste ano. Em 2018, foram 94 incidentes e 55 mortos. Lousas à prova de bala, câmeras, campainhas e detectores de metais fazem parte de uma indústria de segurança escolar que movimenta quase US$ 3 bi por ano.