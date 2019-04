Sri Lanka: vândalos são investigados por ataques em igrejas na Páscoa

O Sri Lanka começou, nesta segunda-feira, a procura aos responsáveis pelos ataques suicidas que fizeram 290 mortos e 500 feridos no dia anterior, um massacre atribuído a um movimento islamita local. O Governo decretou estado de emergência, depois de atribuir ao National Thowheet Jama'ath (NTJ) a autoria dos atentados.

O NTJ se tornou conhecido em 2018 por atos de vandalismo contra estátuas budistas. A Polícia foi alertada há 10 dias que o grupo preparava atentados suicidas contra igrejas e a embaixada da Índia em Colombo, capital singalesa.

A Interpol enviou uma equipe de investigadores ao Sri Lanka para ajudar as autoridades a apurar os ataques, informou a organização internacional de Polícia criminal.

Em um intervalo de algumas horas no domingo de Páscoa, atentados com bomba coordenados espalharam o horror em hotéis e igrejas que celebravam a missa em vários pontos da ilha do sudeste da Ásia, que não registrava tanta violência desde o fim da guerra civil há 10 anos.

Ao menos 31 estrangeiros, entre eles indianos, portugueses, turcos, britânicos, australianos, japoneses, americanos, dinamarqueses e um francês, estão entre os mortos. Outros 14 continuam desaparecidos e podem estar entre as vítimas ainda não identificadas.

Dinamarca

Entre os dinamarqueses, estão três dos quatros filhos do bilionário Anders Holch Povlsen, dono do grupo de moda Bestseller e acionista majoritário da marca ASOS.

Ontem, o necrotério de Colombo registrou desolação. "A situação não tem precedentes", disse um funcionário que pediu anonimato. "Pedimos aos parentes que apresentem mostras de DNA para ajudar a identificar alguns corpos muito mutilados".

Uma mulher que perdeu o irmão mais velho e três sobrinhos não conteve as lágrimas ao identificar os parentes. Ela afirmou que o sobrinho mais novo tinha só 8 meses. "O que ele fez para merecer isto?".

Condolências

Nas ruas, os moradores tentavam retomar suas vidas após o domingo sangrento. As pessoas começaram a sair de suas casas para seguir até o trabalho em automóveis, motos e tuk-tuk, os típicos triciclos motorizados do sudeste asiático.

Quase 1,2 milhão de católicos vivem no Sri Lanka, um país de 21 milhões de habitantes, onde os cristãos representam quase 7% da população, majoritariamente budista (70%). A população do país também tem 12% de hinduístas e 10% de muçulmanos.

Ódio religioso

Abdul Razik, um dos responsáveis pelo NTJ, foi preso várias vezes por incitamento ao ódio religioso. Em dezembro, o ataque às estátuas budistas chocou o país

Explosivos

Em janeiro, a Polícia do Sri Lanka apreendeu 100 quilos de explosivos em um esconderijo e prendeu quatro extremistas islâmicos, mas nenhum grupo foi acusado