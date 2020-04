Solidariedade se torna um remédio contra isolamento social na Itália

O trauma sofrido pelos italianos com a pandemia do novo coronavírus comoveu o mundo nos últimos meses. Até sábado (11), o país europeu registrava 19.468 óbitos pela Covid-19. Neste domingo de Páscoa, há histórias de solidariedade para contar mesmo em meio ao luto e à ameaça invisível do vírus.

Pão, cordeiro de Páscoa, verduras ou remédios. Nas áreas isoladas da Itália como em Palagano, nos Apeninos, os mais vulneráveis contam com a solidariedade local para receber o essencial durante a epidemia, mas também para manter laços sociais.

A uma hora de carro de Modena, Palagano é um povoado com pouco mais de 2.000 habitantes. Mas o território é vasto e muitas casas são de difícil acesso. Por esse motivo, uma rede de solidariedade foi organizada localmente para que ninguém seja excluído, especialmente aqueles para quem o deslocamento se tornou difícil, como Onelio, de 85 anos, que está se recuperando de uma costela quebrada.

Laura e Sara, duas voluntárias da associação Avap, foram visitá-lo e ajudá-lo com algumas tarefas domésticas. Mas também estão ali para conversar e verificar o seu estado de saúde.

Voluntária Lubiana Beneventi faz compras de alimentos para freiras Foto: AFP

Voluntários

Os voluntários da associação Avap se organizam conjuntamente com o prefeito Fabio Braglia, que também se encarrega de preparar os pacotes com máscaras que os “carabinieri” (agentes de segurança) entregarão a cada habitante.

Os comerciantes da localidade também participam. Sara, a padeira, leva pão e doces de Páscoa às irmãs que dirigem a Casa de Caridade em Vitriola, a cerca de 15 km de Palagano. Outras freiras, instaladas em um convento franciscano no coração de Palagano, recebem verduras do pequeno supermercado da cidade.

Michele Ferrari, o gerente da loja, garante que ninguém saia de casa fazendo as entregas de produtos de primeira necessidade, alguns produtos frescos, um pouco de carne, e o jornal. Para este fim de semana de Páscoa, Olimpio, o açougueiro do vilarejo, preparou cortes de cordeiro. Para as entregas, incluindo de medicamentos preparados na farmácia, os jovens se uniram à tarefa. Os voluntários da Avap estão bem equipados para se proteger do coronavírus, com trajes de proteção, óculos e máscaras.

Os demais devem respeitar as recomendações de proteção: as sacolas são deixadas na entrada, e os cumprimentos são feitos a distância.

Neste sábado, a Itália registrou 619 novas mortes pelo novo coronavírus em 24 horas. As hospitalizações diminuíram, no entanto, nos últimos 10 dias, e o ritmo de contágio também caiu consideravelmente. O confinamento para tentar conter a pandemia do coronavírus foi prorrogado até o próximo dia 3 de maio.

Ovos de Páscoa em Roma

Diante do coronavírus, os negócios tradicionais se adaptam. Perto do Vaticano, a clássica loja Castroni entrega ovos e doces em casa, “um pouco de alegria e cor, um pouco de Páscoa”, diz.

A loja Castroni na Via Cola di Rienzo, que geralmente fica cheia, está praticamente vazia de clientes devido à pandemia, embora siga aberta, como todos os comércios de alimentos.

Em plena Semana Santa, apenas alguns romanos enchem suas cestas com ovos, bolos, coelhos de chocolate, torrone ou colombas, um tradicional pão doce da Páscoa.

“Será uma ótima Páscoa: meu marido e eu. Ninguém mais”, brinca Marcella, um pouco amarga, com uma cesta cheia de doces e uma máscara no rosto. “É lamentável, mas não é culpa de ninguém, será uma festa de Páscoa muito simples”.

A maior parte da atividade ocorre na parte de trás da loja. Como os clientes estão confinados e não podem vir, a Castroni acelerou o ritmo das entregas.