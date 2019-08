Sistema Verdes Mares é destaque em Festival de Jornalismo na Suíça

Os principais temas da atualidade no mundo serão debatidos em Berna, capital da Suíça, nesta semana, a partir de uma seleta lista de reportagens premiadas e publicadas originalmente em 12 diferentes idiomas. Repórteres dos cinco continentes estão concorrendo à premiação máxima do True Story Award, primeiro prêmio global de jornalismo. O idioma português conta com três representantes, entre eles o jornalista Melquíades Júnior, repórter do Sistema Verdes Mares.

Guerra na Síria, tráfico internacional de sangue, censura a livros no Irã, idosos abandonados na Polônia e mulheres mineradoras na República Democrática do Congo são alguns dos temas de reportagens publicadas em veículos como The New York Times, BBC e The Guardian e tema de palestra por seus autores durante o Festival. Serão 50 eventos com 60 repórteres de todo o mundo explicando como o jornalismo move as pessoas em seus países de origem e quanta influência a rede global tem sobre o destino do indivíduo.

Força da reportagem

"Será um momento incrível e fortemente simbólico poder falar sobre as pessoas esquecidas pela doença de Chagas não só no Ceará, como no mundo. No lugar do esquecimento, a oportuna evidência para uma plateia formada pelos veículos de comunicação mais influentes do mundo. O jornalismo é nossa forma de denunciar o que está errado e tentar transformar realidades", explica o jornalista Melquíades Júnior, que representa o Ceará no festival.

O repórter participará de duas mesas de discussões: na primeira, falará sobre os desafios do jornalismo investigativo no Brasil e outros temas com a escritora turca Ece Temelkuran, a repórter argentina Leila Guerriero, a correspondente britânica Michela Wrong e o repórter Patrick de Saint-Exupéry, que investigou o genocídio em Ruanda.

O segundo momento do autor de "Chagas, a vida após o barbeiro", será no domingo, com a palestra "Um parasita para pobres e ricos", sobre doença de Chagas e como os meios de combate acabam nos bolsos de políticos.

Reconhecimento global

Na primeira edição do True Story Award de 2019, 924 relatórios de 98 países foram enviados em 21 idiomas diferentes. Uma equipe de jurados de 29 nações leu e avaliou todos os textos e selecionou um total de 39 deles.

Jurados

Todos os indicados foram convidados para o Reportage Festival Bern de amanhã a domingo para apresentar suas histórias a um público amplo. O júri de oito membros se reunirá no festival e juntos determinará os três vencedores, que serão homenageados no sábado (31), no Stadttheater Bern, como o destaque do festival.