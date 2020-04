Produção de petróleo terá corte recorde para evitar perdas de países

A Opep e seus parceiros produtores concordaram, nesse domingo (12), com o "maior corte na produção da história", na esperança de elevar os preços do petróleo em meio à pandemia do novo coronavírus.

A reunião "terminou com um consenso dos produtores da Opep+ sobre o corte da produção a partir de maio", escreveu o ministro da Energia saudita Abdul Aziz bin Salman na sua conta no Twitter.

"O grande acordo de petróleo com a Opep está concluído. Isso economizará centenas de milhares de empregos no setor de energia nos EUA", tuitou o presidente dos EUA, Donald Trump.

"Gostaria de agradecer e felicitar o presidente (Vladimir) Putin, da Rússia e ao rei Salman, da Arábia Saudita. Acabei de falar com eles do Salão Oval. Um grande acordo para todos!", acrescentou.

De Moscou, o Kremlin também ressaltou a "grande importância" do acordo dos Países Produtores de Petróleo (Opep) e seus parceiros, denominado Opep+, a fim de sustentar o revés nos preços e equilibrar o mercado. De acordo com uma declaração do Kremlin, Trump e Putin "ressaltaram mais uma vez a grande importância do acordo de formato 'Opep+' para reduzir a produção de petróleo".

Os dois líderes também tiveram uma conversa por telefone com o rei saudita Salmán. Seus países são os principais produtores de petróleo do mundo. A ministra de Energia do México, Rocío Nahle García, também elogiou no Twitter o acordo "por unanimidade dos 23 países participantes" e falou de uma redução de "9,7 milhões de barris de petróleo", a partir de maio.

O secretário geral da Opep, Mohammad Barkindo, descreveu como "histórico" os cortes acordados nesse domingo. Esses cortes são "os maiores em volume e de maior duração, pois estão planejados para durar dois anos", avaliou, acrescentando que o acordo "abriu o caminho para uma aliança global com a participação do G20".

Venezuela

Por sua vez, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse na TV que, com o acordo, a partir de hoje "os preços do petróleo se estabilizarão, o mercado do petróleo se estabilizará e servirá de base para a recuperação financeira, comercial e econômica" do mundo pós-pandemia.

Já o ministro do petróleo do Kuwait, Khaled al-Fadhel, elogiou o "acordo histórico" em sua conta no Twitter.

Segundo Bjornar Tonhaugen, analista da Rystad Energy, "hoje, a Opep+ conseguiu concluir um acordo histórico para fazer o maior corte na produção da história".

"Embora os cortes na produção de petróleo sejam menores do que o mercado precisava, o pior já foi evitado por enquanto", disse o colega Magnus Nysveen.