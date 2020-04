Vulcão Anak Krakatoa, na Indonésia, entrou em erupção na madrugada deste sábado (11)

A explosão chegou a ser ouvida na capital do país, Jacarta, localizada a 150 km do vulcão. Ela também foi a mais violenta desde dezembro de 2018, quando houve um tsunami que matou 281 pessoas e deixou mais de mil feridos no país.

Segundo os serviços de monitoramento, uma coluna de cinzas e fumaça, que se formou no vulcão, subiu até 15 km na atmosfera.