Vírus espanta turistas de ilha tailandesa e manada de dugongos se aproxima da costa

Algumas imagens aéreas mostraram nesta quarta-feira (22) uma manada de mais de 30 dugongos (uma espécie de peixe-boi) na costa de uma ilha tailandesa, sem dúvida por conta da queda do turismo.

O setor turístico entrou em colapso neste país asiático devido ao novo coronavírus, e a queda de visitantes nas praias trouxe um renascimento da vida silvestre.

Nesta semana foi informado um número recorde de ninhos de tartarugas marinhas nas praias desertas do país.

As imagens de drones publicadas pelo centro de operações do Parque Nacional Marinho mostram uma manada de dugongos tomando sol debaixo de águas cristalinas de cor turquesa, na costa da ilha do sul de Libong.

Sem o movimento frenético dos turistas na costa de ilha tailandesa, dugongos se sentem seguros para se aproximar da costa Foto: AFP

A Tailândia não é um refúgio seguro para a vida silvestre, já que os detritos plásticos afogam a vida marinha e a poluição da água causada pelo tráfego marítimo danifica seus habitats.

Filhote de dugongo Foto: AFP

No ano passado, um bebê dugongo órfão foi encontrado encalhado em uma praia no sul da Tailândia. Apesar da luta dos conservacionistas para mantê-lo vivo, acabou morrendo meses depois de uma infecção agravada por pedaços de lixo em seu estômago, o que provocou um debate público sobre o vício da Tailândia em plástico.