Vice de Trump prevê tratamento para novo coronavírus no segundo semestre

Um tratamento com medicamentos contra o novo coronavírus poderá estar disponível até este verão ou outono boreal, avaliou o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

"Pode ser que a vacina não esteja disponível até o final deste ano (...), mas um tratamento para aliviar as pessoas infectadas poderá estar disponível até o verão ou início do outono (boreal)", disse Pence. O verão boreal começa no dia 21 de junho.

O Remdesivir, do Gilead, tem sido utilizado nos Estados Unidos para tratar um paciente infectado com o novo coronavírus, e o antiviral intravenoso também é testado na Ásia.

Outros potenciais tratamentos incluem anticorpos monoclonais do Regeneron, uma estratégia que se mostrou efetiva para combater o Ebola.

Balanço

O número de mortos pelo novo coronavírus nos Estados Unidos subiu para seis nesta segunda-feira (2), todos no estado de Washington (noroeste), segundo um porta-voz do departamento de saúde estadual.

Cinco dos falecidos estavam no condado de King, o mais populoso e onde fica Seattle, e um no condado de Snohomish, próximo da fronteira com o Canadá, de acordo com a fonte.

"Acreditamos que o número de casos continuará a aumentar nos próximos dias e semanas; estamos enfrentando essa situação com extrema seriedade", disse o Dr. Jeff Duchin, chefe de saúde pública em Seattle e King County.

"O risco de todos nós sermos infectados continuará a aumentar. E, embora a maioria dos casos seja moderada ou leve, a infecção pode causar doenças graves e existe a possibilidade de muitas pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo", alertou.

O responsável pelo condado de King, Dow Constatine, anunciou que há uma negociação em curso para a compra de um motel que será usado para isolar os infectados. "Temos que avançar para uma nova etapa da luta para conter, mitigar e gerenciar esse surto", afirmou.

Pelo menos 18 casos do novo coronavírus foram registrados no estado de Washington, segundo as autoridades. Os Estados Unidos têm mais de 90 diagnósticos positivos da doença, principalmente na costa oeste.