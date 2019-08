Veja vídeo: Turistas ficam feridos após mau funcionamento em piscina de ondas na China

Dezenas de turistas ficaram feridos na tarde de segunda-feira (29) depois que uma enorme onda artificial caiu sobre eles em uma "piscina de tsunamis" no nordeste da China, de acordo com meios de comunicação chineses. Segundo autoridades municipais de Longjing, onde houve o incidente, 44 turistas ficaram feridos no incidente. A piscina está fechada para investigação.

Um vídeo viral do incidente mostra centenas de pessoas dentro da piscina de ondas no Parque Aquático Yulong Shuiyun, quando uma imensa onda de água se acumula perto da parte de trás da piscina e bate nas pessoas dentro dela.

A onda foi forte o suficiente para empurrar enormes volumes de água sobre a borda da piscina, levando os espectadores a se afastarem da borda.

Embora tenham circulado rumores de que o operador de ondas havia definido erroneamente os controles de onda para a configuração máxima, o South China Morning Post informou que provavelmente o que ocorreu foi um problema de energia na sala de controle.

"De acordo com o apurado nos estágios iniciais da investigação, a ocorrência foi causado por um corte de energia que danificou equipamentos eletrônicos na sala de controle da piscina do 'tsunami', o que fez com que as ondas do tsunami se tornassem grandes demais e ferissem as pessoas", informou um comunicado da cidade de Longjing.