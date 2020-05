Veja como funciona a bolha que permite visitas com segurança em casas de repouso

Diante da preocupação com o avanço do novo coronavírus em casas de repouso, onde se encontra um dos grupos de risco (idosos), parece que acharam uma solução temporária para reduzir os riscos de propagação d Covid-19 para o momento de receber visitas: instalação de tendas com uma bolha de dupla entrada.

Tenta com bolha de dupla entrada é opção para visitas mais seguras em casa de repouso Foto AFP

O exemplo veia da cidade francesa Bourbourg, no norte do país europeu, um dos que concentram uma das maiores populações acima de 60 anos da Comunidade Europeia, ou seja, tem motivos de sobra para garantir que esses lares coletivos não voltem a protagonizar um dos capítulos mais chocantes da pandemia - mortes em massa em casas de repouso, no pico da doença, como viu a própria França em março.

Dentro da bolha, há cadeiras que proporcionam o conforto durante a visita em tempos de pandemia Foto: AFP

Nesta segunda-feira (25), a imagem de uma mulher visitando o marido em uma casa de repouso em Bourbourg ganhou o mundo devido ao sentimento de superação dos obstáculos, como o risco de morte, para o encontro presencial, mesmo que separado por uma tela de plástico transparente.

Com dupla entrada, a bolha consegue isolar os parentes diminuindo o risco de contágio Foto: AFP

Parentes e moradores entram na tenda para se encontrarem na mesma sala, dentro de uma bolha que permite a visita. Nestes momentos de ansiedade e angústia, o simples olhar o outro pode apresentar benefícios à saúde mental, uma motivação para os esforços e as rotinas diárias de prevenção contra a doença.