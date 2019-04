Vaticano: Papa evita que fiéis beijem seu anel por questão de higiene

O papa Francisco, que na segunda-feira retirou a mão dos fiéis que estavam tentando beijar seu anel, segundo um vídeo que viralizou, fez isso por uma questão de higiene e para evitar a disseminação de germes entre os fieis, explicou o Vaticano nesta quinta-feira.

"O papa me disse que a razão pela qual ele não permitiu que beijassem o anel em Loreto era a higiene, para evitar a disseminação de germes entre as pessoas que faziam fila", afirmou Alessandro Gisotti, diretor do gabinete de imprensa do Vaticano.

Pope Francis won’t let you kiss the ring pic.twitter.com/NL6SxmmoT4 — Rev. Eric Dunn #GraciasManu (@ericvdunn) 27 de março de 2019

As imagens do papa no santuário de Loreto, no norte da Itália, e sua reação quase abrupta ao beijo em seu anel gerou muitas interpretações entre os católicos.

O vídeo com as imagens tornou-se um grande sucesso nas redes sociais, e então o Vaticano decidiu esclarecer o assunto.

"Ele me disse que gosta de abraçar e ser abraçado e estar perto das pessoas, mas temia que todos ficassem doentes", explicou Gisotti aos repórteres.

O papa argentino, de fato, gosta de contato direto com os fiéis, aperta centenas de mãos a cada semana, deixa-se abraçar, tirar selfies, aceita beber mate e geralmente conversa com as pessoas.

O anel em questão não é o "anel de ouro dos pescadores" que os pontífices normalmente carregam como um símbolo do poder papal, mas o anel que ele recebeu durante sua ordenação episcopal em 1992 em Buenos Aires, segundo o jornal católico La Croix.