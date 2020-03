Vaticano celebrará Semana Santa sem fiéis devido ao coronavírus

Todas as celebrações litúrgicas da Semana Santa acontecerão sem a presença de fiéis, na praça de São Pedro, para evitar a propagação do coronavírus, de acordo com comunicado do Vaticano.

"Além disso, comunicamos que até o domingo, 12 de abril de 2020, as audiências gerais do Santo Padre e a recitação da Oração Mariana do 'Angelus' dos dias de domingo serão transmitidas apenas via 'streaming'", completa a nota.

De acordo com o balanço mais recente, até esse sábado (14), 1.441 pessoas morreram vítimas do coronavírus na Itália, o país mais afetado da Europa. Mais de 21.000 italianos foram diagnosticados com a doença, 3.500 deles nas últimas 24 horas.

No Brasil, 121 casos foram confirmados, com nenhuma morte. O primeiro paciente, em São Paulo, com a doença, foi curado na sexta-feira (13). O Ceará ainda não registrou nenhuma infecção, mas investiga 30 casos suspeitos.

Confira gráfico que mostra a evolução dos casos no Brasil: