Uma semana após explosão de caminhão com gás em Lima, sobe para 20 número de mortos

A explosão de um caminhão tanque carregado com gás liquefeito em Villa El Salvador, no sul da capital Lima, ocorrido na quinta-feira passada (23), aumentou para 20 nesta quinta-feira, segundo o Ministério da Saúde.

As novas vítimas são dois homens de 23 e 30 anos que estavam entre as cinquenta pessoas que sofreram queimaduras da bola de fogo que se espalhou rapidamente pela rua, muito perto da Vila Pan-Americana dos Jogos de Lima em 2019. Dos mortos, seis são crianças. Entre os feridos, há cinco menores de idade.

Para ajudar na recuperação dos queimados, o Ministério da Saúde do Brasil enviou no fim de semana 18.000 centímetros quadrados de pele humana para fazer enxertos.

O acidente de quinta-feira ocorreu por causa de um vazamento de gás liquefeito do depósito do caminhão, carregado com uns 10.000 litros de combustível, após passar por um quebra-molas. O fogo destruiu vários carros e quinze casas. Os bombeiros demoraram três horas em apagar as chamas.