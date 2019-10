Um dos chefes da Al-Qaeda morre em operação militar no Afeganistão

O chefe da Al-Qaeda no subcontinente indiano, Asim Umar, foi morto em confronto das forças afegãs e americanas no sul do Afeganistão no final de setembro, anunciou o serviço de inteligência afegão (NDS) nesta terça-feira.

"O NDS pode confirmar a morte de Asim Umar, chefe da Al-Qaeda no subcontinente indiano, em um ataque conjunto dos Estados Unidos e Afeganistão contra uma base do Taliban", afirmou a entidade no Twitter.

O Ministério da Defesa afegão relatou em 23 de setembro um ataque em Musa Qala (sul do Afeganistão) contra "um esconderijo usado pelo Talibã e por terroristas estrangeiros pertencentes à Al-Qaeda".