Uber anuncia prejuízo bilionário e assusta investidores nos EUA

A Uber, que em maio protagonizou um lançamento agitado em Wall Street, teve prejuízo de US$ 5,24 bilhões no segundo trimestre do ano.

O anúncio da empresa teve uma reação imediata. As ações da empresa despencaram cerca de 11% nas negociações após o fechamento da Bolsa de Nova York.

Analistas esperavam um grande prejuízo devido aos custos do lançamento da Uber em Wall Street e à compensação paga em ações, mas não desta magnitude.

Mesmo sem este elemento excepcional, o grupo teve prejuízo de US$ 1,3 bilhão entre abril e junho, 30% mais que no trimestre anterior.

Ajustado por ação, isto equivale a um prejuízo de US$ 4,72, muito maior que o antecipado pelos analistas.

Demissões

No mês passado, a Uber informou que eliminará 400 cargos em sua equipe de marketing integrada por mais de 1.200 funcionários visando reduzir custos e melhorar sua eficiência.

No final do quarto trimestre, Uber informou ter 24.494 funcionários em todo o mundo, incluindo mais de 1.200 na área de marketing.