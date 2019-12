Turquia quer acordo com Rússia para evitar conflito na Líbia

A Turquia quer chegar a um acordo com a Rússia para cooperar na guerra civil da Líbia. Autoridades turcas se aproximaram do Kremlin para explorar maneiras de evitar um conflito potencial no país da África do Norte, segundo fontes ouvidas pela Dow Jones Newswires.

Rússia e Turquia consideram a Líbia, rica em petróleo, como um país estrategicamente importante para projeção de suas influências. Desde abril, a Turquia apoia o governo líbio reconhecido pela Organização das Nações Unidas.

A Rússia, por outro lado, embora também declare formalmente apoio ao governo oficial, tem dado suporte ao general Khalifa Haftar, que disputa o controle do país, segundo as fontes ouvidas. Oficiais de segurança europeus afirmam que mercenários russos estariam ajudando as tropas de Haftar.

"Estamos falando com a Rússia para evitar um confronto", disse uma das fontes. Segundo as pessoas ouvidas, a intervenção russa tem dado a Haftar a vantagem no conflito pelo controle do país. O governo russo não comentou o assunto.

Analistas avaliam que as autoridades russas poderiam receber bem a ideia de coordenar sua ação com a Turquia na Líbia, aproximando ainda mais o país de sua esfera de influência, já que o exército turco é o segundo maior da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pretende discutir o assunto com o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, no dia 8 de janeiro, quando vai receber o mandatário.