Turquia adota represálias contra Síria e pede à Rússia que não manifeste oposição

A Turquia pediu à Rússia que não manifeste oposição a suas ações de represália contra as forças do regime sírio, que mataram quatro soldados turcos nesta segunda-feira (3) no noroeste da Síria.

"Quero me dirigir especialmente às autoridades russas: nossos interlocutores não são vocês, e sim o regime (sírio). Não tentem entrar em nosso caminho", declarou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "Não podemos ficar em silêncio enquanto nossos soldados morrem como mártires. Vamos continuar pedindo que prestem contas", completou.

Nesta segunda-feira, quatro soldados turcos morreram e nove ficaram feridos por disparos de artilharia do regime sírio na região de Idlib, noroeste da Síria, conforme informou o ministério turco da Defesa. Pouco depois, como represália, o exército turco executou um ataque contra os soldados do regime sírio.

"As forças turcas dispararam dezenas de foguetes em um ataque de represália, que prosseguiu até a madrugada, contra as forças do regime no sul da cidade de Saraqeb", anunciou a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

De acordo com a ONG, que tem uma ampla rede de contatos na Síria, seis soldados de Damasco morreram no ataque. Erdogan, porém, afirmou que "entre 30 e 35" militares do regime sírio morreram em Ancara, na resposta turca.

As forças da Turquia mobilizaram militares em 12 postos de observação na região de Idlib, como parte de um acordo concluído com a Rússia para acabar com a violência neste último reduto dominado por jihadistas e rebeldes na Síria.

No entanto, as forças do regime de Bashar Al Assad, respaldadas por Moscou, intensificaram há várias semanas sua ofensiva nesta província e multiplicaram os bombardeios.

Ancara, que apoia os grupos rebeldes sírios, elevou o tom nos últimos dias e criticou a Rússia, país com o qual colabora de modo estreito na Síria.