Turistas correm para aeroportos da Europa em busca de retorno aos EUA

Preocupados com o bloqueio na Europa, os turistas americanos correram para os aeroportos de Paris e Londres nesta quinta-feira (12) para voltar ao país de origem, após o anúncio surpresa de Donald Trump que proíbe a ida de voos europeus para os Estados Unidos durante 30 dias, que entra em vigor na próxima sexta-feira (13).

“Acabamos de sair do nosso avião e vamos voltar direto (...) não podemos acreditar!”, diz Tiara Streng, de 29 anos, enquanto aguarda na fila com três amigos no aeroporto de Londres Heathrow para um voo de volta ao Colorado.

O grupo de amigos planejava fazer uma excursão de 10 dias, que deveria incluir uma parada no Vaticano e na Irlanda, onde iriam participar da celebração do dia de São Patrício, cancelada pelo coronavírus.



A medida de Trump não se aplicará a voos do Reino Unido, mas a todos aqueles que estiveram nos 14 dias anteriores à chegada aos EUA em qualquer país da área de Schengen, com exceção dos americanos e residentes permanentes de lá.

Em Hearthrow, longas filas de cidadãos dos EUA se formaram em frente aos balcões da American Airlines, Virgin e Delta para tentar trocar suas passagens e voltar para casa. Além de Londres, no aeroporto Paris Charles de Gaulle, também foram formadas filas longas no início da manhã.

“Todos recebemos uma mensagem quando desembarcamos”, afirma outro turista, Brooke Ward, 32 anos. “Nos perguntam se devemos ficar. Obviamente, não queremos voltar, mas achamos que é o melhor”, continua.

Seu companheiro de viagem Deepi, 28, acrescenta: “Nossa família e a British Airways, na verdade todo mundo, nos aconselhou a ir para casa, dizem que é o melhor”, conta.

Mais de 20.000 pessoas (22.307) foram contaminadas pelo novo coronavírus na Europa e 930 morreram, com base em dados oficiais.

“Acho completamente ridículo”, opina Streng sobre a proibição de Trump de viajar da Europa para os EUA, onde foram detectados cerca de 900 casos de infecção pelo COVID-19 e 28 mortes.