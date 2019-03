Turistas confundem barulho com tiros e causam tumulto na Disneylândia de Paris

Os turistas que aproveitaram as diversões da Disneylândia Park em Paris neste sábado precisaram correr em busca de refúgio após terem confundindo o barulho de uma máquina com tiros, informaram fontes oficiais e testemunhas.

"Falso alarme, as forças de segurança confirmaram que não há ameaça", disse o Ministério do Interior francês em sua conta no Twitter, dissipando os rumores que se multiplicaram rapidamente nas redes sociais.

Uma fonte policial que pediu para não ser identificada disse que "houve um tumulto devido a um barulho, possivelmente causado por uma escada rolante, ou talvez um elevador".

Uma jovem que se identificou como Alexia disse que "houve um enorme pânico, todos pensaram que era um ataque". "Depois de alguns minutos, nos fizeram sair pela parte posterior. Havia muitos policiais", contou.

No momento da confusão, o parque - localizado a cerca de trinta quilômetros a leste de Paris - imediatamente aplicou seu protocolo de segurança e bloqueou todos os acessos e saídas até que os temores fossem descartados, e os agentes organizaram a evacuação dos turistas.

O parque temático da Disneylândia em Paris é o destino turístico privado mais visitado da Europa: desde sua inauguração em 1992, já recebeu mais de 320 milhões de visitantes.