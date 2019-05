Trump sobe em ringue de sumô em visita ao Japão

O presidente americano, Donald Trump, assistiu neste domingo a uma competição de sumô em Tóquio, onde subiu ao ringue de Ryogoku Kokugikan para entregar o troféu, arrancando gritos da plateia.

Trump, primeiro líder estrangeiro a se reunir com o novo imperador japonês, Naruhito, chegou ao local da competição neste domingo sorridente e acenando para os mais de 10 mil espectadores.

O público do sumô se senta em almofadas no chão, mas, seguindo o protocolo, o premier japonês, Shinzo Abe, e a mulher, Akie, que levaram Trump e a primeira-dama americana para a competição, fizeram com que quatro cadeiras fossem preparadas para eles.

AFP

Quando o presidente americano adentrou o local, a multidão pareceu se esquecer do esporte por alguns instantes, e todos os olhares e celulares se voltaram para o visitante e sua mulher.

Durante a luta, Trump trocou poucas palavras com a Melania ou com Abe, e permaneceu a maior parte do tempo olhando fixamente para os atletas.

O vencedor, Asanoyama, recebeu o troféu dos organizadores. Em seguida, Shinzo Abe lhe ofereceu outro prêmio, ainda maior, e, finalmente, foi a vez do visitante ilustre, que entregou ao lutador uma taça de maior volume ainda, chamada Copa do Presidente e renomeada de Copa Trump. Prateada e com uma águia no topo, a taça gerou exclamações de admiração da plateia.

Uma vez no ringue para entregar o troféu, Trump leu uma breve apresentação e foi aplaudido quando anunciou a data à maneira japonesa: "26 de maio, ano 1 da era Reiwa."

Em seguida, o presidente americano fez a alegria dos fotógrafos quando, ao erguer a taça ajudado por um funcionário da organização, fez um gesto de dor, como se o peso do troféu estivesse forçando suas costas.