Trump se torna pré-candidato republicano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu as primárias republicanas nos estados da Flórida e Illinois nesta terça-feira (17), tornando-se o pré-candidato do partido nas eleições presidenciais de novembro.

"Parabéns a Donald J. Trump por se tornar oficialmente o provável candidato presidencial republicano!", escreveu a presidente do Partido Republicano, Ronna McDaniel, em sua conta no Twitter.

O atual presidente dos Estados Unidos, de 73 anos, não enfrentou nenhuma competição significativa pela indicação republicana, e os resultados da Flórida e Illinois eram apenas um evento formal.

"Nosso partido está unido, nosso movimento popular está em andamento e estamos prontos para mais quatro anos!", enfatizou McDaniel.

Por sua parte, o ex-vice-presidente Joe Biden venceu as primárias democratas na Flórida e Illinois nesta terça-feira contra o progressista senador Bernie Sanders, de acordo com projeções da imprensa, o que o aproximou um pouco da indicação do partido para enfrentar Trump em novembro.