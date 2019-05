Trump revela com quem deve disputar reeleição em 2020

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem certeza: o candidato democrata com quem disputará a reeleição em 2020 será Joe Biden, ou Bernie Sanders, dois homens brancos e septuagenários como ele.

"Para mim, parece que vai ser entre o Joe Sleepy Creepy (Sonolento Arrepiante) e o Bernie Crazy (Doido)", escreveu o mandatário nesta sexta-feira, entre outros tuítes sobre negociações comerciais com a China, usando apelidos criados para caçoar de seus rivais, como costuma fazer.

"Todos os outros estão sumindo rapidamente", acrescentou, referindo-se aos 21 aspirantes à candidatura democrata.

Joe Biden tem sido criticado por seu comportamento considerado inadequado com as mulheres AFP

Nas últimas semanas, Trump repetiu os ataques contra Biden, o ex-vice-presidente de Barack Obama (2009-2017), prova de que o considera um oponente forte. "Conheço ele há um tempo. Ele é um cara bem sonolento", afirmou, no fim de abril à Fox News. "Não vai conseguir lidar com o presidente (chinês) Xi Jinping. Posso afirmar que ele tem outro nível de energia e, honestamente, inteligência", completou.

Bernie Sanders representa a corrente mais progressista do Partido Democrata AFP

À frente dos democratas, Biden foi criticado recentemente por seu comportamento considerado intrusivo e inadequado com muitas mulheres. Ele se defendeu, negando uma conduta inadequada intencional, sem pedir desculpas explicitamente. "Acho que não fiz nada que tenha sido planejado intencionalmente para fazer algo ruim, ou inapropriado", disse ele no fim de abril à emissora ABC.

As primárias do Partido Democrata vão ocorrer entre fevereiro e junho de 2020. A eleição presidencial dos EUA está marcada para o dia 3 de novembro de 2020. O vencedor assume no dia 20 de janeiro de 2021.

Confira quem já anunciou candidatura pelo Partido Democrata (oposição a Donald Trump):

O senador americano Michael Bennet, um democrata do Colorado, foi o último a anunciar sua pré-candidatura à Casa Branca, poucas semanas depois de se recuperar de uma cirurgia por um câncer de próstata AFP

Senadores

1- Michael Bennet, 54 anos: o senador pelo Colorado anunciou candidatura no dia 2 de maio

2- Cory Booker, 50 anos: o senador por New Jersey anunciou candidatura no dia 1º de fevereiro

3- Kirsten Gillibrand, 52 anos: a senador por Nova York anunciou candidatura no dia 17 de março

4- Kamala Harris, 54 anos: a senadora pela Califórnia anunciou a candidatura no dia 21 de janeiro

5- Amy Klobuchar, 58 anos: senadora por Minnesota anunciou candidatura no dia 10 de fevereiro

6- Bernie Sanders, 77 anos: senador por Vermont anunciou candidatura no dia 19 de fevereiro

7- Elizabeth Warren, 69 anos: senador por Massachusetts anunciou candidatura no dia 9 de fevereiro

Beto O'Rourke atrai principalmente a atenção do eleitorado mais jovem do Partido Democrata AFP

Deputados

1- John Delaney, 56 anos: ex-deputado de Maryland anunciou candidatura no dia 28 de julho de 2017

2- Tulsi Gabbard, 38 anos: deputado pelo Havaí anunciou candidatura no dia 11 de janeiro de 2019

3- Seth Moulton, 40 anos: deputado por Massachusetts anunciou candidatura no dia 22 de abril de 2019

4- Beto O'Rourke, 46 anos: ex-deputado pelo Texas anunciou candidatura no dia 14 de março de 2019

5- Tim Tyan, 45 anos: deputado por Ohio anunciou candidatura no dia 4 de abril de 2019

6- Eric Swalwell, 38 anos: deputado pela Califórnia anunciou candidatura no dia 8 de abril de 2019

Administração de Obama

1- Julián Castro, 44 anos: ex-secretário de moradia e desenvolvimento urbano anunciou candidatura no dia 12 de janeiro de 2019

2- Joe Biden, 76 anos: ex-vice-presidente anunciou candidatura no dia 25 de abril de 2019

Autoridades estaduais

1- John Hickenlooper, 57 anos: ex-governador do Colorado anunciou candidatura no dia 4 de março de 2019

2- Jay Inslee, 68 anos: governador de Washington anunciou candidatura no dia 1º de março de 2019

Pete Buttigieg, o jovem prefeito abertamente gay de uma cidade industrial do Meio-Oeste nos EUA virou um fenômeno neste início da campanha presidencial AFP

Prefeitos

1- Pete Buttigieg, 37 anos: prefeito de South Bend (Indiana) anunciou abertura de comitê exploratório para candidatura no dia 23 de janeiro de 2019

2- Wayne Messam, 44 anos: prefeito de Miramar (Flórida) anunciou candidatura no dia 28 de março de 2019

Outsiders (fora do meio político)

1- Marianne Williamson, 66 anos: empreendedora e guru espiritual anunciou candidatura no dia 28 de janeiro de 2019

2- Andrew Yang, 44 anos: fundador da Venture for America anunciou candidatura no dia 6 de março de 2017