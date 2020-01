Trump evita pronunciamento de TV para falar sobre ataques do Irã no Oriente Médio

O presidente americano Donald Trump deve se manifestar pela sua conta oficial do Twitter sobre a série de mísseis disparados pelo Irã contra bases militares dos EUA no Iraque. Inicialmente, havia a expectativa de que o republicano fizesse um pronunciamento pela TV.

Em campanha pela reeleição, Trump deve aproveitar as tensões geopolíticas com o Irã para mostrar o poderio militar dos EUA. No último sábado, ele declarou que o país tem 52 alvos iranianos sob mira, uma ameaça contra seu inimigo no Oriente Médio.