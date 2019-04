Trump enviará 'soldados armados' para fronteira EUA-México

O presidente Donald Trump disse nesta quarta-feira (24) que os Estados Unidos estão enviando "soldados armados" para a fronteira com o México, após um incidente, no qual militares do país vizinho apontaram suas armas para tropas americanas.

"Soldados do México recentemente desarmaram nossos Soldados da Guarda Nacional, provavelmente como uma tática de distração para os traficantes de drogas na fronteira. Mas é bom que não volte a acontecer! Agora estamos enviando SOLDADOS ARMADOS para a fronteira", tuitou Trump.

Ele acusou o México de não fazer nada para impedir a migração clandestina e devolvê-la a seus países de origem.

O presidente não deixou claro ao que estava se referindo, mas a CNN relatou em 13 de abril de um incidente perto de Clint, no Texas.

De acordo com autoridades de defesa da rede, dois soldados americanos estavam realizando tarefas de vigilância na fronteira em um veículo não identificado quando foram abordados por cinco soldados mexicanos que apontaram contra eles e os desarmaram.