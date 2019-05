Trump e Putin falaram sobre a Venezuela em um telefonema

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, analisaram nesta sexta-feira a situação na Venezuela durante uma longa conversa por telefone, disse a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders.

AFP

Durante a ligação, Trump deixou claro que "os Estados Unidos estão com o povo da Venezuela", afirmou Sanders, referindo-se ao apoio de Washington para os esforços do líder parlamentar venezuelano Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino, para forçar a saída do mandatário Nicolás Maduro, um aliado de Moscou.

Na conversa - que durou uma hora e meia, de acordo com o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov -, também foram abordados temas como comércio, Coreia do Norte e a situação da Ucrânia.