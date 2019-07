Trump diz que Irã 'brinca com fogo'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu nesta segunda-feira que o Irã está "brincando com fogo", após Teerã superar o limite imposto para suas reservas de urânio pouco enriquecidas previsto no acordo de 2015 sobre seu programa nuclear.

A porta-voz da Casa Branca Stephanie Grisham reafirmou que "os Estados Unidos e seus aliados jamais permitirão que o Irã desenvolva armas nucleares", e disse que Washington manterá sua política de "máxima pressão" sobre Teerã.

Grisham declarou que foi "um erro no acordo nuclear permitir ao Irã enriquecer urânio a qualquer nível".

Os Estados Unidos se retiraram do acordo nuclear de 2015 com o Irã no ano passado, retomando sanções. Desde então, as relações bilaterais se deterioraram consideravelmente.

"Devemos restaurar o antigo padrão de não proliferação de enriquecimento para o Irã", destaca o comunicado da Casa Branca.

Teerã, que anunciou em 8 de maio que não respeitará mais o limite estabelecido para suas reservas de urânio, ameaça abandonar outros compromissos nucleares a menos que Reino Unido, China, França, Alemanha e Rússia (os demais integrantes do tratado) o ajudem a enfrentar as sanções americanas.

Washington culpa o Irá por uma série de ataques a navios petroleiros e Teerã derrubou um drone de vigilância americano em junho, o que incrementou os temores sobre um possível conflito que as duas partes afirmam querer evitar.