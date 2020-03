Trump declara emergência nacional por coronavírus

O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou, nesta sexta-feira, emergência nacional por conta da pandemia do novo coronavírus. Com isso, o governo americano terá mais liberdade para destinar recursos federais para o enfrentamento da pandemia.

Trump apoiou sua decisão na chamada Lei Stafford, promulgada em 1988, que autoriza a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (Fema, na sigla em inglês) a ajudar os governos estaduais e locais durante "catástrofes naturais" e coordenar a resposta do país a um desastre.

A Fema é uma agência do Departamento de Segurança Interna dos EUA e controla mais de US$ 40 bilhões em financiamento federal reservados pelo Congresso para casos de desastres. A Fema poderia, por exemplo, usar esses recursos para ajudar a construir instalações médicas e transportar pacientes, entre outras medidas.

Somente o presidente pode declarar o estado de emergência nacional. Trump invocou a Lei Stafford diversas vezes durante sua presidência, aprovando grandes declarações de desastre para tratar de inundações no Meio-Oeste americano e incêndios na Califórnia, entre outros casos.

Em campanha para a reeleição em novembro, o líder americano tenta liderar os esforços para evitar a multiplicação de casos em seu país.

Trump disse ainda que pediu a hospitais que ativem seus planos de emergência e que fechou uma parceria com o setor privado para acelerar a capacidade dos EUA de fazerem testes para confirmar os diagnósticos de corona. Ele afirma que haverá até 500 mil testes a mais disponíveis no começo da próxima semana.

A pandemia começa a afetar até o processo eleitoral. Luisiana se tornou nesta sexta-feira o primeiro estado dos EUA a decidir adiar suas eleições primárias presidenciais, previstas para 4 de abril, devido à pandemia do novo coronavírus.

As autoridades de saúde relataram 33 casos do novo coronavírus nesse estado no sudeste do país. A decisão é anunciada antes de uma nova rodada de votação primária na terça-feira em quatro estados também afetados pela pandemia: Arizona, Flórida, Illinois e Ohio.