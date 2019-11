TPI condena ex-guerrilheiro congolês Ntaganda a 30 anos de prisão

O Tribunal Penal Internacional (TPI) de Haia condenou nesta quinta-feira o ex-guerrilheiro congolês Bosco Ntaganda a 30 anos de prisão por crimes de guerra e contra a humanidade, a pena mais expressiva pronunciada na história desta instituição.

Citando seus "múltiplos crimes", incluindo escravidão sexual e perseguição, o juiz Robert Fremr declarou que a condenação de Ntaganda foi estabelecida em 30 anos de prisão.

Conhecido como "Exterminador do Congo", Ntaganda foi declarado culpado em julho pelo TPI. O ex-líder rebelde comandou durante anos vários grupos armados no leste da República Democrática do Congo (RDC) que espalharam pânico entre a população.