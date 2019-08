Total de mortos por chuvas na Índia sobe para 147

O número de mortes provocadas pelas enchentes nos estados indianos de Karnataka, Kerala e Maharashtra subiu para 147. As fortes chuvas e deslizamentos decorrentes do mau tempo nos últimos dias forçaram centenas de milhares de pessoas a buscar abrigo em campos de ajuda humanitária no sul e oeste da Índia, enquanto os serviços de trem foram cancelados em várias áreas alagadas.

No estado de Kerala, ao sul, pelo menos 57 pessoas morreram em incidentes relacionados à chuva, enquanto mais de 165 mil pessoas estavam em campos de ajuda no estado, disseram as autoridades.

"Várias casas ainda estão cobertas sob de três metros de lama. Isso está prejudicando os trabalhos de resgate", disse o ministro-chefe de Kerala, Pinarayi Vijayan. As autoridades temem que as operações de resgatem sejam prejudicadas por chuvas e trovoadas previstas em algumas partes do estado. Ano passado, mais de 200 pessoas morreram em Kerala e mais de cinco milhões foram afetadas em uma das piores enchentes no estado em cem anos.