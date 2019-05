Torre Eiffel é evacuada depois de homem tentar escalar monumento

A Torre Eiffel foi evacuada nesta segunda-feira (20) depois que um homem foi visto escalando o emblemático monumento parisiense, informou a empresa que administra o local.

"Detectamos uma pessoa subindo. Este é o procedimento usual. Devemos impedi-la de continuar e, neste caso, a Torre é evacuada", acrescentou uma fonte da empresa, que não sabia dizer quantos turistas foram evacuados.

Membros da polícia e bombeiros foram enviados ao local, disse uma fonte policial.

"A Torre Eiffel está atualmente fechada até novo aviso", afrima em francês e inglês um posto na conta oficial do monumento no Twitter, na qual os turistas são recomendados a adiar a visita.

A polícia está em contato com o indivíduo, mas, por enquanto, as razões pelas quais a fachada do monumento foi escalada são desconhecidas, disse a mesma fonte.

Não é a primeira vez que uma pessoa tenta subir neste emblemático monumento de 324 metros de altura.

Em outubro de 2017, foi completamente evacuada devido à presença de um jovem que ameaçou cometer suicídio.

A França, que atrai turistas de todo o mundo por seus monumentos, cultura e gastronomia, recebeu 89,4 milhões de turistas estrangeiros no ano passado, mantendo assim sua posição como o principal destino do mundo.

E a Torre Eiffel, que este ano celebra 130 anos desde a sua construção, é o monumento mais visitado com acesso pago no mundo, com sete milhões de ingressos por ano.