Terremoto sacode estado americano de Utah e destrói templo mórmon

Um terremoto de magnitude 5,7 sacudiu nesta quarta-feira o estado americano de Utah, sem deixar feridos mas causando danos materiais, incluído um importante templo mórmon.

Este tremor, o mais forte na região desde 1992, ocorre em meio à luta no país contra a pandemia do novo coronavírus, sendo que pelo menos 50 casos positivos foram registrados neste estado.

O aeroporto de Salt Lake City teve que fechar, e os primeiros relatórios descartaram mortos ou feridos, mas indicam danos materiais no centro da cidade e dezenas de milhares de pessoas sem eletricidade.

O Templo de Salt Lake, um dos maiores e mais famosos edifícios da Igreja Mórmon, foi danificado.

Uma estátua de cobre de três toneladas e meia de altura, representando o antigo profeta americano do Livro Mórmon, que ficava no topo do prédio, foi danificada pelo terremoto.

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, como é formalmente conhecida, está sediada em Salt Lake City e já havia suspendido todas as cerimônias e reuniões públicas devido à pandemia de coronavírus.

O terremoto também interrompeu o atendimento por telefone sobre a Covid-19 em Utah porque o call center teve que ser evacuado. A mesma ocorreu no laboratório estadual de saúde pública.

A conferência de imprensa diária do estado sobre o coronavírus foi cancelada.

"Por favor, fiquem longe do centro da cidade enquanto as equipes avaliam os danos", escreveu o governador Gary Herbert.

"Das coisas mais aterradoras..."

O Aeroporto Internacional de Salt Lake City postou no Twitter que "não está operandl no momento" depois que a torre de controle e os terminais foram evacuados.

A empresa de energia Rocky Mountain Power disse que cerca de 55.000 clientes ficaram sem luz devido ao terremoto.

O epicentro do terremoto foi localizado a 4 quilômetros da cidade de Salt Lake City, informou a agência geofísica USGS.

O Salt Lake Tribune informou que houve relatos de danos a residências e empresas.

"Essa é uma das coisas mais terríveis que já experimentei em toda a minha vida", ddclarou ao jornal Griffin Bonacci, que mora em Magna, perto do epicentro.

"Era como se uma bomba tivesse explodido. E, de repente, as coisas em minha casa estavam caindo por toda parte", acrescentou.

O terremoto foi seguido por mais de 25 tremores secundários, o mais forte de magnitude de 4,4, informou o USGS.

Utah é conhecido por sua grande diversidade geológica e seus parques nacionais, com desfiladeiros espetaculares.