Terremoto na Indonésia deixou quatro mortos e vários feridos

Quatro pessoas morreram e várias ficaram feridas após um terremoto na sexta-feira na Indonésia, perto da costa sudoeste da ilha de Java, anunciaram as autoridades neste sábado.

O terremoto, de 6,9 graus, aconteceu na sexta-feira à noite e foi sentido na capital Jacarta. Quase mil pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas.

A agência nacional para a gestão de desastres naturais emitiu um alerta de tsunami, que foi cancelado poucas horas depois.

Três pessoas morreram vítimas de ataques cardíacos no momento do terremoto, informou o porta-voz da agência, Agus Wibowo. A quarta sofreu uma queda fatal quando tentava fugir no momento do tremor.

Os moradores levados para abrigos temporários, principalmente na ilha vizinha de Sumatra, começaram a retornar para suas casas.

Mulher procura por pertences nos destroços de sua casa em Pandeglang, na província de Banten, depois que um forte terremoto atingiu a área AFP

A Indonésia, um arquipélago de 17.000 ilhas e ilhotas que se formou pela convergência de três grandes placas tectônicas (indo-pacífica, australiana e euroasiática), está localizada no Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de forte atividade sísmica.

No ano passado, um terremoto de 7,5 seguido de um tsunami em Palu nas Celebes deixou mais de 2.200 mortos e milhares de desaparecidos.

Em 26 de dezembro de 2004, um violento terremoto de magnitude 9,1 atingiu a província de Aceh, no extremo oeste do arquipélago indonésio, e causou um tsunami em todo o Pacífico, que deixou mais de 170 mil mortos.