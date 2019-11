Terremoto de 6,1 graus de magnitude atingiu o noroeste do Laos

Um terremoto raso de 6,1 graus de magnitude atingiu o noroeste do Laos, perto da fronteira com a Tailândia, na manhã desta quinta-feira (21), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Não houve relatos imediatos de danos após o terremoto, que ocorreu às 6h50 desta quinta-feira, horário local (20h50 de quarta-feira em Brasília).

Mas o tremor foi sentido a mais de 700 quilômetros de distância, na capital tailandesa, Bangcoc, onde o papa Francisco está atualmente em uma visita de quatro dias.

"O tremor (...) foi o principal choque de um terremoto em Laos às 6h50 e foi sentido no norte e nordeste da Tailândia, em Bangcoc e subúrbios", disse Sophon Chaila, funcionário do Departamento de Meteorologia da Tailândia.

"Até agora não há relatos de danos", acrescentou Chaila.

Os moradores da capital vietnamita, Hanói, também sentiram os edifícios balançarem.

"As luzes do teto estavam tremendo bastante. Senti tontura e medo", disse Tran Hoa Phuong, morador de Hanói, que sentiu o terremoto em seu prédio de 27 andares.

O terremoto ocorreu cerca de três horas depois que um sismo de 5,7 graus de magnitude atingiu a mesma região do Laos, perto do local do grande projeto da barragem de Xayaburi.

As informações demoram a sair do Estado comunista fechado, e não havia relatos de danos ou feridos após os dois terremotos na manhã de quinta-feira.

O papa Francisco chegou a Bangcoc na quarta-feira e tem uma agenda movimentada na quinta-feira, quando se encontrará com autoridades e com o rei tailandês, antes de liderar uma missa à noite