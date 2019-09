Suprema Corte britânica decide que suspensão do Parlamento é ilegal

A Suprema Corte do Reino Unido decidiu hoje que a recente suspensão do Parlamento britânico pelo governo do primeiro-ministro Boris Johnson foi ilegal e deve ser anulada, abrindo o caminho para que a estratégia do premiê para o Brexit seja desafiada.

Segundo o veredicto, Johnson abusou de sua autoridade ao aconselhar a rainha Elizabeth II que suspendesse os trabalhos do Parlamento entre 9 de setembro e 14 de outubro. A decisão da corte aumenta a pressão sobre o governo minoritário de Johnson, que já sofreu seguidas derrotas no Parlamento em temas relacionados ao Brexit.

Johnson vem dizendo que vai renegociar o acordo de Brexit de sua antecessora, Theresa May, mas insiste que o Reino Unido deixará a União Europeia na data-limite de 31 de outubro, independentemente de fechar ou não um acordo sobre o Brexit com o bloco. A corte britânica afirmou que o Parlamento tem direito de participar do debate sobre o Brexit e deve iniciar as providências para retomar os trabalhos.