Sobe para seis o número de mortos pelo coronavírus nos EUA

Segundo informações da BBC News, mais quatro pessoas morreram em decorrência do Covid-19, elevando para seis as vítimas da doença no país.

O estado de Washigton declarou estado de emergência no último fim de semana. Cinco das mortes ocorreram em King County, cuja cidade principal é Seattle. Existem 18 casos confirmados na região.

Pesquisadores americanos estudaram as duas primeiras mortes e disseram que o vírus pode ter infectado até 1.500 pessoas. A oficial de saúde do estado, Kathy Lofy, disse que dois condados do estado (King e Snohomish) têm casos confirmados, mas que "o vírus estava se espalhando ativamente por lá".

A maioria dos que morreram eram idosos ou tinham condições de saúde comprometidas.