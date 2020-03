Site vende "vacina" contra coronavírus e acaba fechado na 1ª fraude da pandemia nos EUA

O Departamento de Justiça (DoJ) dos Estados Unidos anunciou no domingo que fechou um site que vendia uma suposta vacina contra o coronavírus, em sua primeira ação deste tipo para combater uma fraude relacionada com a pandemia.

Em um comunicado, o DoJ informa que um juiz federal do Texas ordenou no sábado o fechamento do site coronavirusmedicalkit.com, que afirmava vender vacinas contra a Covid-19, algo que ainda não existe.

Porém, ainda era possível acessar a página inicial do site no domingo à noite.

"Devido à recente epidemia de coronavírus (COVID-19), a Organização Mundial da Saúde está distribuindo kits de vacinas. Pague apenas US$ 4,95 pelo envio", afirma o site, que pede os dados da conta bancária do interessado.

O Departamento de Justiça não informou quantas pessoas foram vítimas da fraude, mas a investigação continua para identificar quem está por trás da fraude e quanto dinheiro foi roubado.

A intervenção do sistema judicial federal é parte dos esforços das autoridades americanas para combater a propagação de informações falsas, algo que explodiu desde o início da pandemia.