Senado americano aprova acordo comercial com México e Canadá

O Senado americano aprovou nesta quinta-feira o novo acordo de livre-comércio entre Estados Unidos, México e Canadá, em mais uma vitória do presidente Donald Trump, que enfrenta um processo de impeachment.

Com 89 votos favoráveis e 10 contrários, os senadores aprovaram a lei que torna efetivo o T-MEC, acordo de livre comércio firmado entre os três países em 2018.

O acordo entrará em vigor após a sanção presidencial, mas não há dúvida sobre a assinatura de Trump.

A Câmara dos Representantes aprovou o T-MEC no mês passado, após algumas modificações no texto do tratado.

O novo acordo atualiza o Nafta, de 1994, do qual Trump retirou os EUA, cumprindo uma promessa de campanha.